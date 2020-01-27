Представители Югры примут участие в инвестиционном форуме в Дубае
Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов с 24 по 26 марта 2020 года проведет в Дубае десятый ежегодный инвестиционный форум. Как отметили в департаменте промышленности ХМАО, темой встречи станут «Инвестиции в будущее: формирование инвестиционных стратегий».
Мероприятие оказывает помощь развивающимся странам в привлечении прямых иностранных инвестиций. Оно охватывает пять главных сфер экономики: прямые иностранные инвестиции, малое и среднее предпринимательство, стартапы, города будущего, иностранные портфельные инвестиции. Все эти сферы интересны и Ханты-Мансийскому автономному округу.
В форуме предполагается участие высокопоставленных чиновников правительств, международных организаций, ученых, представителей торгово-промышленных палат и прочих учреждений из 143 стран. Страны-участницы получат возможность представить информацию о своих инвестиционных возможностях.
Подробная информация о форуме на официальном сайте мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU