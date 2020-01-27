Лыжники-любители ХМАО показали свои возможности

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:46:57+03:00

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В центре зимних видов спорта прошло открытое региональное соревнование лыжников-любителей. По информации «ЮграМегаСпорт», участие в нем приняли более 120 человек из 11 муниципалитетов региона.

Соревнование проводилось по 12 возрастам – от 18 лет и старше. Верхняя граница зависила лишь от желания самих участников. В программе было две гонки, классическим и свободным стилями.

- Конечно, для моего возраста подъем тяжеловатый, для любителей сложная трасса – подъемы, подъемы, подъемы. Но уровень у меня хороший, я всегда в призах обычно. Лет 20 лыжами занимаюсь, постоянно участвую в соревнованиях. Занимаюсь почти каждый день, я на пенсии. Прихожу со своими лыжами и катаюсь. Биатлон никогда не пробовал, тип нервной системы не тот, - поделился 64-летний Николай Сыромятников.

На финише жестом стала поднятая левая рука: завершив гонку, лыжники сперва проверяют часы, чтобы узнать свой результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU