Губернатор Югры пообещала исполнить желания трех студентов региона

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:00:41+03:00

Что же это за желания?

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась со студентами Сургута и пообещала исполнить три желания учащихся. Итоги встречи сообщили в пресс-службе администрации города.

- Студенческая среда – фундамент для реализации не только молодежной политики, но и всех планов, особенно стратегических, по развитию нашего региона. Хотелось бы на вас опереться как можно раньше. Важно, чтобы и вы знали обо всех возможностях, которые можно использовать для развития себя, – отметила Наталья Комарова.

В завершении встречи губернатор поддержала инициативу окружного департамента образования по запуску новой традиции «Счастливый билет». Комарова вытянула три билета, пообещав исполнить желания студентов.

Первым она вытянула билет № 73, в котором студентка Регина Замятина попросила модель скелета с мышцами для студентов-медиков. Вторым стал билет № 173, в котором Александр Чащин пожелал всем добра, счастья и позитива в учебе. Третьим Наталья Комарова вытянула билет № 285 с просьбой Татьяны Ящуковской пройти практику в нефтяной отрасли. Все желания глава региона пообещала исполнить.

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ИСТОЧНИК KP.RU