2020-01-27T04:34:13+03:00
Общество

Погода в Югре 27 января: снег, метель и изморозь

Температура днем не опустится ниже -15 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 27 января: снег, метель и изморозьПогода в Югре 27 января: снег, метель и изморозьФото: pixabay.com
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В понедельник, 27 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Пройдет преимущественно небольшой снег, метель и изморозь. Ветер переменный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, днем -10, -15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают умеренный снег и изморозь. Ветер переменный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -15 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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