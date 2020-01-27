Погода в Югре 27 января: снег, метель и изморозь
В понедельник, 27 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Пройдет преимущественно небольшой снег, метель и изморозь. Ветер переменный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, днем -10, -15 градусов.
В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают умеренный снег и изморозь. Ветер переменный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -15 градусов.
В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU