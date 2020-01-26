2020-01-26T08:04:28+03:00
Происшествия

В Нижневартовском районе горели жилой дом, автомобиль и вагон-бытовка

Причины возгорания устанавливаются органами дознания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГУ МЧС по ХМАО-ЮгреФото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре
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В Нижневартовском районе за сутки произошло несколько пожаров:

- 25 января в 15.26 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. 60 лет Октября. Правда, пожар ликвидирован ещё до прибытия пожарных. На ликвидацию возгорания выезжали 5 человек личного состава МЧС и 2 единицы спецтехники. Пострадавших нет.

- В 18.18 загорелся вагон-бытовка в южной промзоне базы ВНКБ. В 18.42 пожар был локализован, в 18.56 – ликвидирован. В тушении пожара задействовали 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Пострадавших нет.

- В 03.25 (уже 26 января) поступило сообщение о возгорании автомобиля в Радужном Нижневартовском районе. Пожар был локализован в 03.36, ликвидирован – в 03.45. В пожаре задействовали 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники. Пострадавших нет.

Во всем трёх случаях причины возгорания устанавливаются органами дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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