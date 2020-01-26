26 Янв. 2020 2020-01-26T05:04:20+03:00

Погода в Югре 26 января: ожидается метель и изморозь Фото: Татьяна Коркина

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В Югре сегодня, 26 января, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой снег, метель, изморозь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -17…-22 ºС, при прояснениях -23…-28 ºС, по юго-западу -11…-16 ºС, днем -14…-19 ºС, местами -4…-9 ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег, изморозь. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -20…-22 ºС, днем -14…-16 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU