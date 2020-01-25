2020-01-25T11:21:45+03:00
Общество

В Нефтеюганске прокуратура восстановила жилищные права пенсионерки

Представление, которое было внесено главе города, удовлетворено
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нефтеюганске прокуратура восстановила жилищные права пенсионеркиВ Нефтеюганске прокуратура восстановила жилищные права пенсионеркиФото: Татьяна Коркина
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Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку в отношении городской администрации по обращению местного пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, с 2004 года женщина живёт в многоквартирном доме на условиях договора социального найма.

Летом прошлого года ресурсоснабжающая организация решила, что необходимо заменить в квартире женщины индивидуальный прибор учёта электроэнергии. С этого времени начисление заявительнице платы за потребленную электрическую энергию производилось по нормативу, что приводило к дополнительным тратам.

Собственником жилого помещения является администрация Нефтеюганска, но меры к замене прибора учета она не принимала, в том числе по обращениям пенсионерки. В связи с этим межрайонный прокурор внёс главе города представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Сейчас прибор учёта заменили, права заявительницы восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Нефтеюганске прокуратура восстановила жилищные права пенсионерки
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