2020-01-25T08:17:03+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске внук-хакер обчистил бабулю на кругленькую сумму

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ханты-Мансийске внук-хакер обчистил бабулю на кругленькую суммуВ Ханты-Мансийске внук-хакер обчистил бабулю на кругленькую суммуФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершённой против 78-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что с её банковских книжек украли деньги.

Полицейские установили, что неизвестные перевели на другой номер телефона онлайн-приложение, которое было установлено на телефон пенсионерки. Тем самым они получили доступ к банковским счетам, зарегистрированным на имя заявительницы. В результате мошеннических действий со счетов пенсионерки на банковские карты других лиц было переведено 130 тысяч рублей.

Оказалось, что в преступлении замешан внук женщины. Теперь ему грозит срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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