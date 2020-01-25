Погода в Югре 25 января: местами пройдёт небольшой снег

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:35:07+03:00

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В Югре сегодня, 25 января, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -14… -19 ºС, по восточной половине округа местами -8…-13 ºС, по западной половине при прояснениях до -24 ºС, днем -10…-15 ºС, по северу до -21 ºС.

На территории округа опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU