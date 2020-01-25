2020-01-25T07:35:07+03:00
Общество

Погода в Югре 25 января: местами пройдёт небольшой снег

Днём до -10 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода в Югре 25 января: местами пройдёт небольшой снегПогода в Югре 25 января: местами пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Югре сегодня, 25 января, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -14… -19 ºС, по восточной половине округа местами -8…-13 ºС, по западной половине при прояснениях до -24 ºС, днем -10…-15 ºС, по северу до -21 ºС.

На территории округа опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 25 января: местами пройдёт небольшой снег
Жители Сургута сами выберут территории для благоустройства
Четыре кражи произошло в ХМАО: телефон и сварочный аппарат сменили владельцев
Спасатели Сургутского района спасли годовалого малыша
Югорчане лишились сбережений в попытках продажи товаров на сайтах объявлений
В Ханты-Мансийске проверили школьное питание
Вартовчанин вышел в финал международного турнира по вольной борьбе
День студента отметят с размахом в Нижневартовске
Ученые из Мегиона представили экологически безопасную технологию очистки загрязнений
Дважды продавшая алкоголь детям продавщица из Югорска получила наказание
Более пяти тысяч югорчан получат выплаты к юбилею Победы
В день снятия блокады Ленинграда в школах Урая попробуют «Блокадный хлеб»
Более трехсот югорских проектов стали претендентами на грант губернатора
Правоохранители в Нижневартовском районе добились восстановления участка, загрязненного отходами
Почти 128 литров просроченного пива сняли с продажи в Нижневартовске
Муниципалитетам Югры дополнительно выделят деньги для жилищного строительства
В Нижневартовске запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание к уплате налогов
«Деревянные кружева» раскроют неизвестные страницы истории Сургута
В столице ХМАО произошло крупное ДТП в районе улицы Чехова
Реестр объектов нематериального культурного наследия пополнили в Югре
Жителю Нефтеюганского района грозит пожизненный срок за торговлю наркотиками
К осени в Нижневартовске откроют новую школу
Жителю Радужного грозят десятки лет тюрьмы за сбыт наркотиков и отмывание денег
Стали известны имена первых победителей открытого первенства Югры по теннису