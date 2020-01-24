24 Янв. 2020 2020-01-24T16:10:47+03:00

Жители Сургута сами выберут территории для благоустройства Фото: pixabay.com

Голосование пройдет в два этапа

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Сургутянам предлагают определить: какие парки и скверы нужно реконструировать в 2021 году. Администрация города начала сбор предложений по выбору территорий. До 28 января свои идеи можно будет предлагать в онлайн-режиме.

- Мнение сургутян – ключевой параметр для федерального и окружного софинансирования благоустройства общественных пространств, - отметили в администрации Сургута.

После анализа и отбора предложений на заседании комиссии определят перечень территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование. Это будет вторым этапом отбора. Рейтинговое голосование будет проходить с 5 по 27 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU