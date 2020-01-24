2020-01-24T15:59:55+03:00
Происшествия

Четыре кражи произошло в ХМАО: телефон и сварочный аппарат сменили владельцев

Подозреваемые под подпиской о невыезде
Руслан Савинов
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Подозреваемые под подпиской о невыездеПодозреваемые под подпиской о невыездеФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в ХМАО произошло 46 преступлений. Из них раскрыто 28. Как отметили в УМВД ХМАО, из всех нарушений закона три были кражами.

Так, в Сургуте сотрудники полиции установили подозреваемого в краже 36-летнего мужчину. Злоумышленник похитил сотовый телефон. Он это сделал, когда находился в квартире одного из домов по проезду Советов. Стоимость украденного - около 15 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Воришка в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Тем временем в Нягани мужчина 1971 года рождения похитил из припаркованного автомобиля «ЗиЛ» сварочный аппарат. Сумма ущерба - более 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления: причинение вреда здоровью, сбыт наркотиков и две кражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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