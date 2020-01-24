Спасатели Сургутского района спасли годовалого малыша

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:50:19+03:00

В квартире с ребенком захлопнулась дверь

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Сообщение о запертом маленьком ребенке накануне получили спасатели Сургутского района. Подробности случая сообщили представители учреждения «Центроспас-Югория».

Спасателям зонального поисково-спасательного отряда днем поступил звонок: ребенок оказался заперт один в квартире. Напуганная мать квартиры рассказала о том, что в квартире захлопнулась дверь, когда женщина вышла проводить старшего ребенка на улицу.

В то время в запертом доме остался годовалый малыш. Положение осложнялось тем, что младший находился в опасности: в тот момент женщина готовила обед, на плите находилась посуда с кипящей водой, а на столе - острые предметы.

Дежурная смена спасателей срочно выехала к месту вызова в многоквартирный дом в переулке Парковый поселка Федоровский. При помощи специального оборудования, спасатели открыли дверь.

Помощь подоспела вовремя. Ребенок оказался цел и в медицинской помощи не нуждался.

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ИСТОЧНИК KP.RU