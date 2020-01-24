Югорчане лишились сбережений в попытках продажи товаров на сайтах объявлений

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:29:11+03:00

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Накануне в Югре произошло девять мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УВМД ХМАО, жители региона лишились более 300 тысяч рублей.

В основном на уловки мошенников попадались женщины среднего и пожилого возраста. Им предлагали остановить несанкционированное списание денег с карты, купить или продать товар в интернете.

Так, в Лангепасе местная 32-летняя жительница разместила на сайте «Авито» объявление о продаже кухонного гарнитура. Вскоре ей позвонил неизвестный и выразил желание купить товар. Он ввел в заблуждение женщину, завладел реквизитами и паролем банковской карты. Со счета он списал около 33 тысяч рублей.

Таким же способом 36-летняя жительница Сургутского района лишилась в 11 тысяч рублей. Она пыталась продать детские кресла в интернете.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU