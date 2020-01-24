2020-01-24T15:19:29+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске проверили школьное питание

Инспекторы не нашли нарушений
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийске проверили школьное питаниеВ Ханты-Мансийске проверили школьное питаниеФото: pixabay.com
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В столице Югры обсудили итоги мониторинга питания школьников. Об особенностях мониторинга сообщила пресс-служба администрации города.

Особое внимание во время проверок уделили соответствию рациона питания меню, приготовлению и температурному режиму блюд. Также проверяли санитарное состояние обеденных залов и организацию приема пищи.

В каждой школе созданы группы родительского контроля. Согласно графику, родители проводят рейды по проверке организации питания в столовых.

Кроме того, открыта горячая линия, куда хантымансийцы могут обратится с замечаниями, предложениями, рекомендациями по вопросам организации питания в школах. Телефон горячей линии для приема обращений: 89220773381.

Согласно посланию президента России в Югре прорабатывают вопрос по бесплатному питанию обучающихся 1 – 4 классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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