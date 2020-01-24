В Ханты-Мансийске проверили школьное питание
В столице Югры обсудили итоги мониторинга питания школьников. Об особенностях мониторинга сообщила пресс-служба администрации города.
Особое внимание во время проверок уделили соответствию рациона питания меню, приготовлению и температурному режиму блюд. Также проверяли санитарное состояние обеденных залов и организацию приема пищи.
В каждой школе созданы группы родительского контроля. Согласно графику, родители проводят рейды по проверке организации питания в столовых.
Кроме того, открыта горячая линия, куда хантымансийцы могут обратится с замечаниями, предложениями, рекомендациями по вопросам организации питания в школах. Телефон горячей линии для приема обращений: 89220773381.
Согласно посланию президента России в Югре прорабатывают вопрос по бесплатному питанию обучающихся 1 – 4 классов.
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ИСТОЧНИК KP.RU