2020-01-24T15:10:32+03:00
Общество

Вартовчанин вышел в финал международного турнира по вольной борьбе

Окончание турнира пройдет 25 января
Руслан Савинов
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Вартовчанин вышел в финал международного турнира по вольной борьбе. Фото центра спортподготовки сборных команд Югры.Вартовчанин вышел в финал международного турнира по вольной борьбе. Фото центра спортподготовки сборных команд Югры.
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Вартовчанин Давид Баев успешно выступил на международном турнире по вольной борьбе «Гран-при Иван Ярыгин-2020». Как сообщили в центре спортивной подготовки сборных команд Югры, соревнования стартовали в Красноярске.

В первый день состязаний спортсмен провел серию побед и вышел в финал турнира в весовой категории до 70 килограмм. В решающей схватке он встретится с призером чемпионата Европы Исраилом Касумовым. С ним югорчанин поборется за золото.

Также в первый день «Гран-при Иван Ярыгин-2020» свою спортивную подготовку продемонстрировал еще один вартовчанин, Алик Хадарцев. В весовой категории до 61 килограмма он одержал победу в квалификации, но уступил сопернику в 1/8 финала.

Завтра, 25 января, в борьбу за награды турнира вступят и другие югорские вольники: Заурбек Сидаков, Артур Найфонов, Славик Наниев, Батырбек Цакулов, Алан Багаев и Ацамаз Теблоев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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