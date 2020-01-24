2020-01-24T15:07:40+03:00
Общество

День студента отметят с размахом в Нижневартовске

Закончат праздновать 26 января
Руслан Савинов
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День студента отметят с размахом в Нижневартовске. Фото администрации города.День студента отметят с размахом в Нижневартовске. Фото администрации города.
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Для молодежи Нижневартовска учреждения культуры подготовили развлекательные мероприятия. Пресс-служба городской администрации отмечает, что мероприятия приурочили к празднованию дня российского студенчества 25 января.

- Желаем вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пусть студенческие годы оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений, - поздравляют власти города студентов Нижневартовска.

Так, 25 и 26 января в 11:00 пройдет зимний городской чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». На следующий день. 26 января, состоится спектакль «Месяц в деревне» в городском драматическом театре.

- Спектакль для бывших, настоящих и будущих студентов, - указано в описании к постановке.

Отметим, общее количество студентов, обучающихся на территории города, около 12 тысяч человек. Добавим, что с 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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