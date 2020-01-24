Ученые из Мегиона представили экологически безопасную технологию очистки загрязнений

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:49:56+03:00

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Сотрудники университета нефти и газа имени Губкина презентовали в Мегионе новые технологии для устранения углеводородного загрязнения. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

Ученые создали линейку принципиально новых препаратов. Разработки позволяют эффективно очищать грунт и водные объекты от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

Как сказано на сайте университета, сейчас известно большое количество биопрепаратов, но они пригодны для теплых температур. Новая разработка позволит ограничиваться не только южными территориями.

- Создан уникальный препарат-нефтедеструктор, который способен активно и эффективно работать в широком влажностно-температурном диапазоне, что позволяет использовать его в различных регионах, - сообщается в описании открытия.

Коллектив университета планирует организовать уже в 2020 году работу по отработке этих природоохранных технологий с мегионскими нефтяниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU