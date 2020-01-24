Дважды продавшая алкоголь детям продавщица из Югорска получила наказание

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:42:49+03:00

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Югорский районный суд вынес обвинение местной жительнице по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что в ноябре 2018 года работница одного из магазинов в Югорске продала подростку алкоголь. За это ее привлекли к административной ответственности по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния».

Но через год, в январе 2019, она вновь продала в том же магазине спиртосодержащие напитки ребенку. Ранее по данному уголовному делу суд оправдал ее. Но после апелляции правоохранителей было назначено новое слушание.

По итогам нового рассмотрения дела суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU