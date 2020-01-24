2020-01-24T14:14:16+03:00
Общество

В день снятия блокады Ленинграда в школах Урая попробуют «Блокадный хлеб»

Акция состоится 27 января
Руслан Савинов
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В день снятия блокады Ленинграда в школах Урая попробуют «Блокадный хлеб»В день снятия блокады Ленинграда в школах Урая попробуют «Блокадный хлеб»Фото: pixabay.com
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Акция «Блокадный хлеб» состоится в урайских школах. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

Организаторы акции отметили, что хотят рассказать школьникам о беспрецедентной для XX века блокаде,

- Ключевым символом акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба, - отмечают организаторы.

Для школьников Урая 27 января пройдут уроки памяти и кинолекторий в киноконцертном цирковом комплексе «Юность Шаима». Во время этого мероприятия дети посмотрят фильм «Крик тишины».

Напомним, на 50 процентов блокадный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Другие продукты в этот период не выдавали. Блокада была окончательно снята 27 января 1944 года. От голода и лишений за время блокады погибло почти 700 тысяч ленинградцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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