В день снятия блокады Ленинграда в школах Урая попробуют «Блокадный хлеб»
Акция «Блокадный хлеб» состоится в урайских школах. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.
Организаторы акции отметили, что хотят рассказать школьникам о беспрецедентной для XX века блокаде,
- Ключевым символом акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба, - отмечают организаторы.
Для школьников Урая 27 января пройдут уроки памяти и кинолекторий в киноконцертном цирковом комплексе «Юность Шаима». Во время этого мероприятия дети посмотрят фильм «Крик тишины».
Напомним, на 50 процентов блокадный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Другие продукты в этот период не выдавали. Блокада была окончательно снята 27 января 1944 года. От голода и лишений за время блокады погибло почти 700 тысяч ленинградцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU