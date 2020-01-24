24 Янв. 2020 2020-01-24T14:14:16+03:00

В день снятия блокады Ленинграда в школах Урая попробуют «Блокадный хлеб» Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Акция «Блокадный хлеб» состоится в урайских школах. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

Организаторы акции отметили, что хотят рассказать школьникам о беспрецедентной для XX века блокаде,

- Ключевым символом акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба, - отмечают организаторы.

Для школьников Урая 27 января пройдут уроки памяти и кинолекторий в киноконцертном цирковом комплексе «Юность Шаима». Во время этого мероприятия дети посмотрят фильм «Крик тишины».

Напомним, на 50 процентов блокадный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Другие продукты в этот период не выдавали. Блокада была окончательно снята 27 января 1944 года. От голода и лишений за время блокады погибло почти 700 тысяч ленинградцев.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU