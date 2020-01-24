2020-01-24T14:01:22+03:00
Общество

Более трехсот югорских проектов стали претендентами на грант губернатора

Итоги объявят не позднее 1 апреля
Руслан Савинов
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Более трехсот югорских проектов стали претендентами на грант губернатораБолее трехсот югорских проектов стали претендентами на грант губернатораФото: pixabay.com
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В ХМАО завершился прием заявок на участие в первом конкурсе 2020 года на гранты губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента общественных связей Югры.

Всего в адрес организаторов поступило 325 заявок. Самыми активными стали жители Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Итоги будут подведены не позднее 1 апреля. Общая сумма грантового фонда составила 100 миллионов рублей.

- Второй год подряд грант губернатора Югры поддерживает инициативы югорчан. Верю, проекты этого года будут только лучше, - написала губернатор Наталья Комарова в своем аккаунте в «Инстаграм».

Напомним, подать заявки на грант можно было по 20 января включительно по 13 направлениям. Среди них: наука, образование и просвещение, поддержка молодежных проектов, культура и искусство, охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ, социальное обслуживание и другие.

Все подробности можно узнать на официальном сайте гранта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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