Правоохранители в Нижневартовском районе добились восстановления участка, загрязненного отходами
Природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при обращении с промышленными отходами. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря правоохранителям были устранены нарушения закона при обращении с отходами. Установлено, что «Белые ночи» и «Варьеганнефть» размещали отходы бурения в амбарах кустовых площадок Западно-Варьеганского месторождения нефти в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Они также нарушали закон, не проводя ежемесячный мониторинг состояния грунтовых вод. По окончании строительства юридические лица компаний не приняли меры к ликвидации экологических последствий.
Поэтому прокурор обратился в суд с иском устранить выявленные нарушения закона. Решение суда исполнено: земельные участки рекультивированы, шламовые амбары ликвидированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU