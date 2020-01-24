2020-01-24T13:42:59+03:00
Общество

Правоохранители в Нижневартовском районе добились восстановления участка, загрязненного отходами

Две компании осуществляли деятельность с экологическими нарушениями
Руслан Савинов
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Две компании осуществляли деятельность с экологическими нарушениямиДве компании осуществляли деятельность с экологическими нарушениямиФото: pixabay.com
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Природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при обращении с промышленными отходами. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря правоохранителям были устранены нарушения закона при обращении с отходами. Установлено, что «Белые ночи» и «Варьеганнефть» размещали отходы бурения в амбарах кустовых площадок Западно-Варьеганского месторождения нефти в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Они также нарушали закон, не проводя ежемесячный мониторинг состояния грунтовых вод. По окончании строительства юридические лица компаний не приняли меры к ликвидации экологических последствий.

Поэтому прокурор обратился в суд с иском устранить выявленные нарушения закона. Решение суда исполнено: земельные участки рекультивированы, шламовые амбары ликвидированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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