24 Янв. 2020 2020-01-24T13:28:37+03:00

Почти 128 литров просроченного пива сняли с продажи в Нижневартовске Фото: pixabay.com

Был выявлен еще ряд нарушений торговли алкоголем в регионе

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В 2019 году специалисты провели почти полсотни проверок в сфере оборота алкоголя в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

Были проведены лабораторные исследования 34 наименований алкогольной продукции. Все образцы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

Но были найдены нарушения в ходе сорока других проверок. Сред нарушений: истекший срок годности, отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, обман потребителя в виде обсчета и прочие недочеты.

Возбуждено почти 60 дел об административных правонарушениях по выявленным недостаткам. Было вынесено более полусотни штрафов на сумму более 419 тысяч рублей. Проверяющие объявили шесть предупреждений, сняли с продажи 128 литров пива в Нижневартовске.

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ИСТОЧНИК KP.RU