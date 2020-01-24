Почти 128 литров просроченного пива сняли с продажи в Нижневартовске
В 2019 году специалисты провели почти полсотни проверок в сфере оборота алкоголя в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.
Были проведены лабораторные исследования 34 наименований алкогольной продукции. Все образцы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.
Но были найдены нарушения в ходе сорока других проверок. Сред нарушений: истекший срок годности, отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, обман потребителя в виде обсчета и прочие недочеты.
Возбуждено почти 60 дел об административных правонарушениях по выявленным недостаткам. Было вынесено более полусотни штрафов на сумму более 419 тысяч рублей. Проверяющие объявили шесть предупреждений, сняли с продажи 128 литров пива в Нижневартовске.
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ИСТОЧНИК KP.RU