В Нижневартовске запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание к уплате налогов

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:46:02+03:00

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В Нижневартовске дали старт проекту «Я люблю Россию». По данным администрации города, он поможет привлечь внимание к необходимости своевременной уплаты налоговых платежей.

- Нижневартовск и его жители всегда стремились быть первыми во всем. А вот по собираемости налогов наш город среди территорий округа остается стабильном на второй позиции. Чтобы изменить эту ситуацию, повысить ответственность граждан, я и придумала этот проект. Предлагаю принять участие в нем всем желающим и не только словами, но и делом доказать, что мы действительно любим свой город, - рассказала автор проекта Марина Пономаренко.

Правила участия во флешмобе предельно просты. Каждый налогоплательщик может открыть мобильное приложение налоговой службы «Налоги ФЛ» и показать на своих страницах в соцсетях отсутствие долгов. При этом публикацию нужно отметить хэштегом #ЯлюблюРоссию.

По данным налоговиков, около 66% налогоплательщиков-вартовчан являются сознательными и своевременно вносят обязательные платежи по имуществу.

Более подробно о проекте в социальной сети «Instagram».

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ИСТОЧНИК KP.RU