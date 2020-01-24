«Деревянные кружева» раскроют неизвестные страницы истории Сургута

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:48:15+03:00

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В историко-культурном центре «Старый Сургут» презентовали проект, которые поможет сургутянам и гостям города узнать больше о его истории. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе филиала сургутской ГРЭС-2.

Памятные доски, выполненные мастерами по дереву, дадут справку по истории создания каждого из домов на территории центра Сургута. Деревянные надписи помогут открыть малоизвестные страницы города и дать наглядное представление об историческом облике, который имел город более ста лет назад.

Досками оборудовали восемь домов историко-культурного центра. Теперь любой желающий сможет узнать, как выглядела сургутская аптека, «белая» школа, народный суд.

Отмечается, что историко-культурный центр «Старый Сургут» обязательное к посещению гостями города место. Здесь расположены музейные экспозиции и выставки, которые наглядно рассказывают об истории освоения Сибири и строительстве Сургута.

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ИСТОЧНИК KP.RU