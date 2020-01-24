Реестр объектов нематериального культурного наследия пополнили в Югре
В окружном доме народного творчества прошло заседание экспертов по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия народов ХМАО. О результатах сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.
Проанализировав заявки, комиссия приняла в реестр семь объектов. Среди них: технология изготовления ловушки давящего типа на боровую дичь хантов, технологию изготовления давящей ловушки манси, а также традиции исполнения песен из репертуара медвежьих игрищ хантов.
Кроме того, в реестр включили новых мастеров фольклора коренных малочисленных народов севера Югры. Чести удостоились Алгадьева Галина, Новьюхова Анастасия и другие.
В ближайшее время данные будут внесены на электронный ресурс. Там можно ознакомиться с перечнем всех объектов нематериального культурного наследия народов Югры, утвержденных с 2014 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU