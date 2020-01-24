2020-01-24T10:31:41+03:00
Происшествия

Жителю Нефтеюганского района грозит пожизненный срок за торговлю наркотиками

Жителю Нефтеюганского района грозит пожизненный срок за торговлю наркотиками
Руслан Савинов
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Жителю Нефтеюганского района грозит пожизненный срок за торговлю наркотиками. Фото УМВД ХМАО.Жителю Нефтеюганского района грозит пожизненный срок за торговлю наркотиками. Фото УМВД ХМАО.
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В ходе оперативных мероприятий полицейские на восьмом километре автодороги «Подъезд к Сургуту» остановили автомобиль под управлением 28-летнего жителя поселка Куть-Ях Нефтеюганского района. О том, что они нашли внутри, сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

При досмотре в одежде у мужчины стражи правопорядка обнаружили и изъяли шесть полимерных зип-пакетов с порошкообразным веществом внутри. В автомобиле под водительским сидением обнаружили и изъяли еще четыре аналогичных пакета. Экспертиза показала, что это был наркотик «синтетика» массой более 520 граммов.

Кроме того, в дальнейшем в ходе расследования уголовного дела дома у мужчины сотрудники полиции провели обыск. Они нашли в гараже на придомовой территории и 135 полимерных пакетов с аналогичным наркотиком массой около двух килограммов 800 граммов.

Изъятое подозреваемый хранил с целью дальнейшего сбыта. Согласно действующему законодательству за сбыт в особо крупном размере ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом до миллиона рублей или пожизненное лишение свободы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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