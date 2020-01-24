24 Янв. 2020 2020-01-24T09:39:32+03:00

Жителю Радужного грозят десятки лет тюрьмы за сбыт наркотиков и отмывание денег Фото: pixabay.com

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Прокурор Радужного утвердил обвинение по уголовному делу 38-летнего местного жителя. Он обвиняется по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и покушение на это преступление», а также «Легализация, то есть отмывание, денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

По данным прокуратуры, органы следствия установили, что обвиняемый с марта по июнь 2019 года получил от неустановленного лица через тайники-закладки наркотик «синтетику». Их он расфасовал на мелкие партии, пять доз он успел продать наркозависимым.

Деятельность злоумышленника пресекли в июле 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него более 107 грамм запрещенных веществ. Также известно, что в целях легализации полученных денег наркосбытчик зачислял их на банковские карты третьих лиц: они не знали о преступных намерениях обвиняемого. Таким образом он легализовал 678 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд. За оба преступления мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU