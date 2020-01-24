Стартовал прием заявлений в первые классы школ Сургута

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:55:14+03:00

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В Сургуте началась пора приема будущих первоклассников в учебные заведения. Как сообщили в администрации города, уже можно подавать заявления на зачисление в первые классы школ № 10 и № 46, где глубоко изучают отдельные предметы. С 24 января также принимают заявления в гимназиях и лицеях Сургута.

Ожидается, что прием заявлений в школы № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 44, 45, сургутскую технологическую школу, НШ № 30, «Перспективу» и «Прогимназию» начнется 30 января. Кроме того, c 2020 года у родителей первоклашек Сургута появилась возможность подавать заявление сразу в несколько образовательных учреждений.

- В школы № 10 и № 46 поступило уже более полутясычи заявлений. Сегодня образовательные организации уже направляют родителям уведомления о подаче оригиналов документов. Всего в будущем учебном году в образовательные организации Сургута пойдут более 6,5 тысяч первоклассников, – сообщила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Напомним, для зачисления ребенка в первый класс необходимо предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка. Подать заявление можно и в электронном виде через портал госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU