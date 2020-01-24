2020-01-24T08:24:04+03:00
Общество

Сургутянам из 33 микрорайона города вернули отопление и горячую воду

Ремонтные работы завершены
Руслан Савинов
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Сургутянам из 33 микрорайона города вернули отопление и горячую воду. Фото ГТС Сургута.Сургутянам из 33 микрорайона города вернули отопление и горячую воду. Фото ГТС Сургута.
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Накануне оперативная бригада завершила плановый ремонт по устранению свища на магистральном трубопроводе тепловой камеры в 33 микрорайоне Сургута. Об этом сообщили в пресс-службе сургутских теплосетей.

Неполадки обнаружили 21 января. Из-за низкой температуры воздуха и прогноза о потеплении работы по устранению дефекта на трубопроводе были запланированы именно на 23 января. Об этом горожан оповестили заранее.

Известно, что ремонтные работы были выполнены раньше срока. Снижение параметров теплоносителя длилось не более четырех часов. Никаких отрицательных последствий для сургутян повреждение не имело: отключение теплоснабжения жилого фонда не производилось.

На период устранения повреждения были снижены параметры по теплу и горячему водоснабжению в жилых домах улице 30 лет Победы д. 37, д. 41, д. 50. Ремонтные работы были завершены в 13:35. В данный момент тепло в жилые дома в 33 микрорайоне подается в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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