Губернатор ХМАО назвала города, жители которых недовольны капремонтом

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:07:53+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание о ходе выполнения программы капитального ремонта имущества многоквартирных домов.

- Если ранее людей волновал размер платежей за капитальный ремонт, то теперь чаще всего речь идет о претензиях к качеству и несоблюдению сроков ремонтных работ. Рост недовольства собственников квартир качеством капитального ремонта заметен не только по участившимся обращениям в службу. Об этой проблеме люди пишут в социальных сетях, задают вопросы на моих встречах с ними в муниципалитетах, – сообщила Наталья Комарова.

По информации правительства Югры, губернатор уточнила, что наибольшее количество вопросов о ненадлежащем качестве ремонта многоквартирных домов поступает из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Мегиона.

- Мы взяли в разработку несколько вопросов, начиная с присутствия фонда капитального ремонта на объектах. Еще раз оценим проведение работ по замене лифтов, попробуем найти схему ускорения этих процедур, которая также перераспределит финансовую нагрузку собственников, – подвели итог глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU