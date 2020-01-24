24 Янв. 2020 2020-01-24T07:29:57+03:00

«Снежный десант» высадился на улице Университетской в Сургуте. Фото администрации города.

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отметили в администрации города, уборка территории была приурочена к акции «Снежный десант».

На прошлой неделе ребята расчистили от снега территорию возле мемориала славы. Акция «Снежный десант» позволила волонтерам внести свой вклад в поддержание надлежащего состояния городских пространств.

- Мы прорабатываем вопрос, кто следующий подхватит эстафету с уборкой снега. На наше предложение уже откликнулся нефтяной техникум и педагогический университет. Осталось определится со временем. В планах взяться за памятник мужеству рыбаков Сургута. На данный момент он занесен снегом, поэтому его очистка будет очень кстати, – рассказал начальник отдела молодежной политики Сургута Евгений Лаптев.

Идею в помощи очистки города от снега активно поддержала администрация Сургута. Напомним, более 250 единиц техники выходят на борьбу с гололедом в городе ежедневно.

Более 250 единиц техники вышли на борьбу с гололедом в Сургуте

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ИСТОЧНИК KP.RU