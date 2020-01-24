2020-01-24T07:57:50+03:00
Общество

В столице Югры начали подготовку к празднованию юбилея Победы

Мероприятия стартовали уже с сентября 2019 года
Руслан Савинов
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В столице Югры начали подготовку к празднованию юбилея Победы. Фото администрации города.В столице Югры начали подготовку к празднованию юбилея Победы. Фото администрации города.
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Памятные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы, года памяти и славы начались в Ханты-Мансийске уже 1 сентября 2019 года со старта проекта «Подвигу - память». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В городе запланирована целая серия мероприятий, посвященных юбилею Победы. В феврале состоятся «Гонки юнармейцев» для детей от 10 до 14 лет и традиционный снегоходный пробег до места слияния Оби и Иртыша. В марте будет проведен третий городской смотр строя и песни юнармейских отрядов и конкурс юнармейских знаменных групп. Летом 2020 года пройдет экспедиция поискового отряда «Ровесники».

Также по традиции в преддверии дня Победы состоится чествование ветеранов войны. 9 мая пройдут традиционные парад Победы и «Бессмертный полк».

В этом году усилены меры поддержки ветеранов. В течение всего периода будут производиться все необходимые выплаты и вручаться подарочные наборы. «В Ханты-Мансийске на сегодня проживает 159 ветеранов Великой Отечественной войны отметил градоначальник Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Добавим, что все мероприятия проводятся в сопровождении волонтеров Победы. Их численность в городе составляет почти семьсот человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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