Оперативники подвели итоги первого этапа профилактической «Операции Лось» в ХМАО

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:00:13+03:00

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Подведены промежуточные итоги оперативного профилактического мероприятия «Операция «Лось». Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии ХМАО, бойцы ОМОН оказали большое содействие сотрудникам службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

Совместный рейд начался в середине января и продлится до 2 февраля. Мероприятия проходят из-за конца сезона охоты на лося в Югре. Эти меры направлены на пресечение фактов браконьерства.

- В указанный период запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа государственными инспекторами в области охраны окружающей среды с привлечением сотрудников Росгвардии, а также охотничьих инспекторов. Комплексная группа уже проверила Урай, Мортка, Сотник, Ямки, Междуреченский, Леуши, Ягодный, Дальний, Нягань, Приобье, Уньюган, Талинка, Каменное, Урманный, Горнореченск по рекам Обь, Ковенская, Назым, Конда, - рассказали в природоохранной службе ХМАО.

Всего по итогам первого этапа операции «Лось» рогвардейцы совместно с инспекторами проверили 75 лиц, 31 транспорное средство, составили один протокол по факту административного правонарушения, изьяли 10 капканов.

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ИСТОЧНИК KP.RU