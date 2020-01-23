2020-01-23T16:14:42+03:00
Общество

Почти тридцать югорчан примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»

На открытии конкурса будет присутствовать губернатор ХМАО
Руслан Савинов
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Почти тридцать югорчан примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»Почти тридцать югорчан примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»Фото: pixabay.com
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В Екатеринбурге, 25 января, стартует региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». По данным пресс-службы правительства ХМАО, участие в нем примут 29 югорчан из 3088, которые подали заявки.

Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получит рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR специалистов. Поддержать югорчан в Екатеринбурге приедет губернатор Югры Наталья Комарова. Она примет участие в торжественной церемонии открытия.

Всего для участия в региональном полуфинале конкурса в Екатеринбург приглашены 332 участника. Они показали наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора: из них 29 — представители Югры. Все участники имеют высшее образование, один – ученую степень кандидата наук, а один участник окончил программу MBA.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проводят для выявления, развитие и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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