23 Янв. 2020 2020-01-23T16:14:42+03:00

Почти тридцать югорчан примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России» Фото: pixabay.com

На открытии конкурса будет присутствовать губернатор ХМАО

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге, 25 января, стартует региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». По данным пресс-службы правительства ХМАО, участие в нем примут 29 югорчан из 3088, которые подали заявки.

Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получит рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR специалистов. Поддержать югорчан в Екатеринбурге приедет губернатор Югры Наталья Комарова. Она примет участие в торжественной церемонии открытия.

Всего для участия в региональном полуфинале конкурса в Екатеринбург приглашены 332 участника. Они показали наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора: из них 29 — представители Югры. Все участники имеют высшее образование, один – ученую степень кандидата наук, а один участник окончил программу MBA.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проводят для выявления, развитие и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU