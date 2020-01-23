В Ханты-Мансийске начались соревнования лыжников-любителей

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:06:38+03:00

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В столице ХМАО началось открытое региональное соревнование лыжников-любителей в возрасте от 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Отмечается, в течение двух дней лыжники в двенадцати возрастных категориях будут соревноваться на трассах центра зимних видов спорта имени Филипенко. На старт выйдут более ста любителей из одиннадцати муниципалитетов Югры.

Завтра, 24 января пройдет гонка классическим стилем. Мужчины от 18 до 59 лет преодолеют дистанцию 10 км, а более опытных спортсменов – от 60 лет и старше – ждет трасса протяженностью 5 км. Женщины до 59 лет и старше 60 лет пробегут 5 и 3 км соответственно.

Во второй день участники определят сильнейших в гонке свободным стилем. Женщины будут соревноваться на дистанциях 5 и 7,5 км, мужчины преодолеют 7,5 и 10 км.

Добавим, в завершение соревнований лучших лыжников наградят на пьедестале центра зимних видов спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU