Алиментщику из Нижневартовска назначили обязательные работы

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:55:54+03:00

Всего он потрудится 80 часов

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За неуплату алиментов на содержание сына вартовчанин отработает уборкой территории родного города. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа.

Гражданин длительное время нигде не работал и никакого материального участия в жизни ребенка не принимал. Он не спешил оплачивать алименты. Сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей. На просьбы найти работу и ежемесячно выплачивать алименты должным образом мужчина не реагировал.

Судебный пристав привлек должника к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Постановлением мирового судьи неплательщику назначили обязательные работы на срок 80 часов.

Напомним, похожий случай происходил с должником из Урая. После многократных мер приставы смогли добиться от него уплаты долгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU