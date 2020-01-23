Пытаясь продать костюм для собачки, жительница столицы ХМАО стала жертвой мошенников

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:16:35+03:00

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам более миллиона рублей Фото: pixabay.com

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам более миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Югре произошло 11 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, пострадавшие перевели злоумышленникам более миллиона 250 тысяч рублей.

Так, 20-летняя жительница столицы ХМАО разместила на «Авито» объявление о продаже зимнего костюма для собачки. Девушке позвонил потенциальный покупатель. Он ввел в заблуждение югорчанку. Затем неизвестный завладел реквизитами ее банковской карты. Оттуда он похитил около шести тысяч рублей.

Известно, что среди пострадавших накануне от обмана больше женщин среднего возраста. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денег.

Кроме того, югорчане теряли сбережения в надежде получить компенсацию за приобретенный некачественный товар, при продаже или покупке на сайтах.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU