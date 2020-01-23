Сургутский район признали одним из лидеров региона по числу предпринимателей

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:08:33+03:00

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В 2019 году количество субъектов малого и среднего бизнеса в Сургутском районе увеличилось почти на три процента. Как отметили в администрации муниципалитета, это позволило району попасть в тройку югорских территорий с положительной динамикой. Остальные 19 муниципалитетов по итогам 2019 года продемонстрировали тенденцию к снижению.

- Сургутский район является единственным муниципалитетом Югры, показывающим стабильный прирост бизнеса на протяжении нескольких лет. Для сравнения, в 2015 году в наших населенных пунктах были зарегистрированы 1592 субъекта, на конец 2019 уже 2725. Положительная динамика позволяет говорить о том, что реализуемые нами меры поддержки бизнеса, работают, – отметил глава района Андрей Трубецкой.

В 2019 году финансовой поддержкой со стороны районных властей воспользовались 120 предпринимателей. Десять из них получили гранты в размере от 300 тысяч до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU