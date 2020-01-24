24 Янв. 2020 2020-01-24T04:33:41+03:00

Погода в Югре 24 января: небольшое похолодание и снег Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -10 градусов

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В пятницу, 24 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Пройдет преимущественно небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6, -11 градусов, днем -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают умеренный снег и поземок. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -8 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -7 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -4, -6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU