«Музейный выходной» устроят для жителей столицы ХМАО

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:29:49+03:00

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Государственный художественный музей приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийска 25 января 2020 года в 14:00 всей семьей на «Музейный выходной». Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Гостей будут ждать творческие мастер-классы, рисовальный класс, квест, игра и просмотр мультипликационных фильмов. В разгар мероприятия пройдет чайная пауза в арт-кафе, гостям разрешено приносить для чаепития свои угощения.

- Семейный досуг в музее – это время, проведенное с близкими людьми в особой атмосфере, знакомство с искусством и занятие творчеством, новые знания и впечатления, - поделились работник музея.

Количество билетов на «Музейный выходной» ограничено. Телефон для дополнительной информации записи на мероприятие: 33-57-78. Адрес государственного художественного музея: улица Мира 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU