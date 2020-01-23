Пенсионерка из Сургута стала призером российского интернет-конкурса

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:24:32+03:00

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Объявили итоги всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2019». Подробности сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Югры.

Пенсионеры Югры подали 86 заявок. Сургутянка Любовь Обломовских заняла второе место в номинации конкурса «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель».

В конкурсе участвовали пенсионеры и граждане старшего возраста. Они научились работать на компьютере и интернете как самостоятельно, так и благодаря спецкурсам.

Добавим, всего на конкурс поступило более 4,5 тысяч заявок из 79 регионов России. Югра вошла в двадцатку самых активных регионов и заняла 15 место в номинации «Самый активный регион».

Отмечается, что ХМАО с 2006 года спецкурсы по обучению работе на компьютере и в интернете прошли 1062 жителя: из них 429 человек пенсионного возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU