2020-01-23T13:52:48+03:00
Общество

Драмтеатр Нижневартовска покажет три спектакля для студентов

Храм культуры ждет зрителей
Руслан Савинов
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Драмтеатр Нижневартовска покажет три спектакля для студентовДрамтеатр Нижневартовска покажет три спектакля для студентовФото: pixabay.com
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Городской драматический театр Нижневартовска подготовил насыщенную культурную программу для студентов

Для бывших студентов 24 января в 19:00 покажут постановку «Хочу в Париж». Это спектакль-лекция.

- Бывает полезно взглянуть со стороны, как ты проживаешь собственный путь, чтобы успеть сделать заметки о том, где была совершена погрешность или все было сделано правильно, - так отозвались о постановке зрители в паблике «Молодежный центр Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

Нынешние студенты 25 января в 18:00 увидят в театре «Двенадцатая ночь». Отмечается, что это спектакль-концерт про молодость, любовь и настоящий драйв. Наконец, для будущих студентов 26 января в 18:00 сыграют «Месяц в деревне». Спектакль – классика жанра о любви и жизни второй половины XIX века.

Добавим также, что в стенах драмтеатра открылась художественная выставка Павла Филимонова «Калейдоскоп души». Посетить ее можно в любой день, кроме понедельника, бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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