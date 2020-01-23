Полиция Нижневартовского района установила подозреваемого в сбыте наркотиков

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:40:29+03:00

К него обнаружили более двух грамм запрещенных веществ

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Накануне сотрудники полиции Нижневартовского района задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Подробности случая сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Известно, что правоохранители остановили автомобиль в районе Самотлорского месторождения. За рулем был 36-летний мужчина. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом внутри. Эксперты определили состав порошка: это был наркотик массой более двух грамм.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. На данный момент подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

Напомним о еще одном случае, связанном с запрещенными веществами. В данном случае за покушение на незаконный сбыт наркотиков осудили вартовчанина.

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ИСТОЧНИК KP.RU