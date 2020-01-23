23 Янв. 2020 2020-01-23T13:13:23+03:00

Инспекторы проверили качество круп и зерна в ХМАО. Фото Россельхознадзора Югры.

В ряде случаев были найдены некоторые нарушения

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В 2019 году на территории Югры провели около сорока проверок в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Об этом стало известно от пресс-службы управления Россельхознадзора по ХМАО.

Известно, что из 14 проведенных плановых проверок в 13 случаях выявлены нарушения законодательства. Основными видами нарушений стали: использование крупы с нарушением маркировки, не соответствие продукции требованиям качества, нарушение правил хранения. Также в ряде случаев отсутствовали необходимые документы с подтверждением качества и безопасности.

Проверяющие вынесли 48 постановлений о привлечении к административной ответственности: предупреждения и штрафы. Общая сумма наложенных штрафов составила около 114 тысяч рублей.

Было отобрано 23 пробы для проведения лабораторных исследований. В 13 пробах выявили несоответствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU