2020-01-23T13:00:34+03:00
Общество

На портале «Наш Нижневартовск» открыли доступ к карте ремонта дорог

Руслан Савинов
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На портале «Наш Нижневартовск» открыли доступ к карте ремонта дорог. Фото администрации города.На портале «Наш Нижневартовск» открыли доступ к карте ремонта дорог. Фото администрации города.
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Теперь следить за обновлением ремонта магистралей вартовчане смогут онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Все объекты отмечены на специальной карте в разделе «Благоустройство».

Вартовчане в режиме реального времени смогут узнать на каких участках ведутся работы, период их проведения. Также доступны данные о подрядчике, выполняющем работы.

- На карте отмечены дороги, которые выбирали жители. Красный цвет говорит о том, что работы не начаты. Желтый - мероприятия ведутся. После окончания модернизации отмеченная на карте дорога поменяет цвет на зеленый. Благодаря такому сервису каждый водитель сможет запланировать свой маршрут передвижения по дорогам города, минуя перекрытые участки, - сообщили представители администрации Нижневартовска.

Напомним, что 15 участков планируют отремонтировать за текущий дорожный сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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