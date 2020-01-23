23 Янв. 2020 2020-01-23T12:23:42+03:00

Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступило в окружную больницу Нижневартовска Фото: pixabay.com

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Новое современное оборудование поступило в окружную клиническую больницу Нижневартовска в рамках госпрограммы развития здравоохранения Югры. Об этом сообщила пресс-служба депздрава ХМАО.

Для обеспечения точного результата гистологического исследования в закуплено современное оборудование. Среди прочего: система обработки тканевых образцов, микроскоп и другие.

- Такое оборудование с возможностью цифровой обработки данных повышает качество и точность диагностики злокачественных новообразований и других заболеваний, позволяя улучшить показатели реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части сокращения сроков установления диагноза и определения дальнейшей тактики лечения, – рассказал главврач клиники Алексей Сатинов.

Если ранее для подготовки тканевых образцов к срезам требовалось около 3-4 суток, то теперь образцы готовы уже на следующий день. Новый микроскоп сочетает в себе высокое качество оптики исследуемого материала, проводит его обработку и моментально переносит снимок на компьютер.

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ИСТОЧНИК KP.RU