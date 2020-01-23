23 Янв. 2020 2020-01-23T12:08:34+03:00

Более миллиона рублей лишилась семейная пара из Урая в инвестиционной компании Фото: pixabay.com

Они не сразу поняли, что стали жертвами аферистов

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В полицию Ураю обратилась местная жительница с сообщением, что она и ее супруг стали жертвами мошенников. Подробности приводит пресс-служба УМВД ХМАО.

Как рассказала потерпевшая, ее мужу предложили вложить деньги в инвестиционную компанию под хорошие проценты. Получив всю подробную информацию о компании при личной при встрече, они обратились в кредитные организации. Каждый из супругов оформил кредит на сумму 600 тысяч рублей.

После вложения денег через десять дней они получили первую прибыль – 60 тысяч рублей. Вскоре в личном онлайн-кабинете обманутая женщина увидела сообщение: «Ведутся технические работы». Надпись висела слишком долго, женщина насторожилась.

Через месяц семья поняла, что они стали жертвой мошенников. В данный момент супруги имеют общий долг размером миллион 140 тысяч рублей.

Оперативники устанавливают личности владельцев компании, куда переводились деньги. Полиция принимает меры к задержанию злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с выплатой крупного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU