Более миллиона рублей лишилась семейная пара из Урая в инвестиционной компании
В полицию Ураю обратилась местная жительница с сообщением, что она и ее супруг стали жертвами мошенников. Подробности приводит пресс-служба УМВД ХМАО.
Как рассказала потерпевшая, ее мужу предложили вложить деньги в инвестиционную компанию под хорошие проценты. Получив всю подробную информацию о компании при личной при встрече, они обратились в кредитные организации. Каждый из супругов оформил кредит на сумму 600 тысяч рублей.
После вложения денег через десять дней они получили первую прибыль – 60 тысяч рублей. Вскоре в личном онлайн-кабинете обманутая женщина увидела сообщение: «Ведутся технические работы». Надпись висела слишком долго, женщина насторожилась.
Через месяц семья поняла, что они стали жертвой мошенников. В данный момент супруги имеют общий долг размером миллион 140 тысяч рублей.
Оперативники устанавливают личности владельцев компании, куда переводились деньги. Полиция принимает меры к задержанию злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с выплатой крупного штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU