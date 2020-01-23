В Сургутском районе откроют киберарену и зал единоборств

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:35:56+03:00

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Через два месяца подрядчик завершит строительство зала единоборств в Солнечном. Как отметили в пресс-службе администрации Сургутского района, сейчас там идут отделочные работы. Кроме того, к концу 2020 года достроят киберарену.

- Центр единоборств станет в районе первой стационарной площадкой с залом - трансформером, полностью удовлетворяющей потребности спортсменов боевых видов спорта для проведения соревнований и полноценного тренировочного процесса. Там будет размещен мобильный ринг, ковры для занятий борьбой, расположен тренажерный зал, спортивный инвентарь, - рассказал замначальника управления спорта Сургутского района Сергей Тирон

Также в Барсово идет строительство «Многофункционального культурно-досугового центра». Уже полностью смонтирован металлический каркас здания. Произведены испытания конструкции.

- Долгожданный объект для барсовчан. Его завершение планируется на конец года. Здесь будет размещен концертный зал на, который может трансформироваться. Его будут использовать и для проведения культурных мероприятий и для киберсоревнований окружного уровня, - сообщил Сергей Тирон,

Добавим, что Сургутский район признан самым спортивным в регионе: половина жителей регулярно ведут активный образ жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU