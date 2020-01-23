Приговор адвокату-мошеннику в Сургуте оставили в силе

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:19:26+03:00

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Суд вынес приговор в отношении адвоката из адвокатской гильдии Сургута. По информации региональной прокуратуры, его признали виновным по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Правоохранители установили, что злоумышленник в декабре 2016 года ввел в заблуждение обвиняемого по уголовному делу. Он сообщил мужчине, что за полученные от него два миллиона рублей сможет решить вопрос о переквалификации деяний на менее тяжкий состав преступления. Но при этом адвокат понимал, что эта задача ему не под силу.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчина выплатит штраф в 200 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права заниматься адвокатской деятельностью на два года.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его. Однако гособвинитель представил веские доводы необоснованности жалобы адвоката. В итоге суд оставил приговор без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU