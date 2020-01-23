Международный форум молодежи «Нефтяная столица» состоится в Нижневартовске

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:59:29+03:00

Его проводят уже в третий раз

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Третий международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» пройдет в Нижневартовске 18-19 февраля. По данным регионального правительства, он приурочен к добыче в регионе 12-миллиардной тонны нефти и 55-летию открытия Самотлорского месторождения.

Участие в форуме смогут принять молодые специалисты нефтяных компаний, научно-образовательных центров и институтов. Также рады видеть российских и зарубежных студентов.

Спикерами выступят ведущие эксперты топливно-энергетического комплекса, академики, руководители. Участниками дискуссий станут профессора отраслевых вузов и научно-исследовательских институтов.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно на его официальном сайте. Напомним, что форум «Нефтяная столица» проводится с 2018 года. Его участниками стали уже около 1800 человек из России и 16 стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU